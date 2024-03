L’NBA indaga su Jontay Porter per delle scommesse anomale

Un paio di giorni fa l’NBA ha comunicato di aver aperto un’indagine su Jontay Porter, lungo dei Raptors e fratello di Michael Porter Jr. Una fonte della lega ha detto a ESPN che l’indagine riguarda due partite, quella del 26 gennaio e quella del 20 marzo, ed è motivata da un flusso anomalo di scommesse legate alle statistiche di Porter.

Il 26 gennaio i Raptors scendevano in campo contro i Clippers. Porter aveva giocato solo quattro minuti prima di lasciare il campo per un problema all’occhio. Il 20 marzo, contro i Kings, Porter ha giocato tre minuti e poi è tornato negli spogliatoi per un dolore, secondo quanto riportato da Toronto. In entrambi i giorni, DraftKings Sportsbook ha detto che le scommesse riguardo le statistiche di Porter hanno portato le maggiori vincite. Secondo alcune fonti, c’erano state scommesse anche di 10000 e 20000 dollari sugli under di Porter, e questi dati hanno creato un sospetto nella lega.

In questo momento Porter non si trova con la squadra, e ha saltato le ultime partite. I Raptors si sono rifiutati di commentare, mentre l’head coach Darko Rajaković ha detto di non aver mai affrontato situazioni come questa in passato. Garrett Temple, compagno di squadra di Porter e vice presidente della NBPA (l’associazione giocatori), ha detto di essere sorpreso, ma ha aggiunto:

“Non è stato ancora provato nulla. C’è un’investigazione aperta e lui è un membro della nostra squadra, ed è anche uno dei membri del sindacato dei giocatori. Quindi la mia posizione è di totale sostegno, e spero che non sia colpevole di nulla. [Educare alle scommesse] è stato sempre importante per il nostro sindacato, anche prima che le scommesse diventassero legali. Abbiamo almeno un incontro all’anno riguardo questo tema, e tutti sono presenti perché sono incontri obbligatori”

Jontay Porter aveva iniziato la stagione in G League con i Motor City Cruise. I Raptors lo hanno firmato lo scorso otto dicembre con un two-way contract. Ha giocato 26 partite in questa stagione, con una media di 4.4 punti, 3.2 rimbalzi e 2.3 assist. Dopo l’infortunio di Poeltl il suo impiego è aumentato, e prima della sospensione era il backup di Kelly Olynyk.

