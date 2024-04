Milwaukee-Boston entra nella storia NBA: solo due tiri liberi tirati nel match

Nel match tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics terminata nella notte non c’è solamente la brutta notizia per quanto riguarda l’infortunio di Giannis Antetokounmpo, ma c’è da registrare anche un record NBA curioso. Infatti, secondo quanto riporta ESPN, le due squadre hanno messo in archivio il match con meno tiri liberi tentati prendendo in considerazione entrambe le squadre. Il precedente record di 11, stabilito il 10 novembre 2019, quando Indiana ne aveva tirati cinque e Orlando sei.

I Boston Celtics non ne hanno tirato nemmeno uno, mentre i Bucks hanno registrato i due liberi tentati da Giannis Antetokounmpo, il quale ne ha poi realizzato solamente uno. I Memphis Grizzlies (2014) e gli Atlanta Hawks (2018) condividevano il record appartenente alla singola squadra con un tentativo di tiro libero in una partita. Peraltro, i Bucks hanno commesso solo quattro falli, il minor numero nella storia della lega. Anche questo un altro record.

Leggi Anche:

NBA, infortunio per Antetokounmpo contro Boston: possibile problema al polpaccio

Mercato NBA, Neemias Queta ottiene un biennale dai Boston Celtics