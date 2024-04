NBA, Lakers, la rimonta in classifica continua! Davis: “Ora padroni del nostro destino”

Il successo contro i Cleveland Cavaliers, nona vittoria nella ultime dieci gare disputate, lancia i Los Angeles Lakers. I gialloviola fanno un notevole balzo in avanti in graduatoria, a dispetto del solo posto guadagnato. Sostanziale, infatti, la differenza tra il nono e l’ottavo seed del tabellone; in questo secondo caso, infatti, potrebbe bastare un solo successo per entrare nella griglia Playoff NBA della Western Conference. Anthony Davis e Darwin Ham commentano con lucidità, senza facili entusiasmi, lo stato delle cose. Fermo restando che i Kings, che seguono a un’incollatura, hanno il tie-breaker a favore in caso di arrivo a parità di record.

Ecco le dichiarazioni di Anthony Davis a caldo, subito dopo la sirena finale.

Anthony Davis with @LakersReporter on the remaining four games: "Now we control our own destiny. Just keep stacking, keep building, keep getting better each and every day… One game at a time." pic.twitter.com/AOWQYAUETH

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 6, 2024