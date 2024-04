Sixers, Philadelphia si prepara al rientro di Joel Embiid

A sette gare dal termine della stagione regolare NBA non è mai troppo tardi per il rientro di Joel Embiid in casa Sixers. Philadelphia, in piena corsa per la miglior posizione nella griglia Playoff – se necessario anche tramite spareggi Play-in – potrebbe riaverlo a disposizione già nella notte italiana tra martedì e mercoledì, quando i 76ers affronteranno Oklahoma City. Negli ultimi giorni ha partecipato ad allenamenti di squadra 5 vs 5. Avendo disputato fin qui 34 gare, non supera la soglia del 70%, requisito per competere alla classifica dei migliori marcatori NBA, che pure lo vedrebbe in testa (35.3 punti di media).

