NBA, Wembanyama formato Shaquille O’Neal: 40 punti e 20 rimbalzi contro i Knicks

Prima di Victor Wembanyama, l’ultimo rookie in grado di segnare 40 punti e andare in doppia doppia con 20 rimbalzi era stato Shaquille O’Neal. Il talento francese di casa Spurs, assoluto protagonista della vittoria in overtime sui New York Knicks, la 18ª stagionale per i neroargento, ha chiuso con 13-22 al tiro. Sottolineatura particolare per il 4-9 da oltre l’arco dei tre punti e il 10-12 dalla lunetta.

WEMBY CLUTCH 3 FOR 40 ‼️ A new career high for the rookie 👏 Knicks-Spurs | Live on the NBA App

📲 https://t.co/XQAjh3HuFW pic.twitter.com/iISuhLhbNj — NBA (@NBA) March 30, 2024

40 punti, 20 rimbalzi: nella notte NBA brilla la stella di Wembanyama

Gli highlights del career high di Victor Wembanyama, contro i New York Knicks. Prima scelta assoluta del Draft 2023, Wemby si è preso la scena a fine partita, cavalcando l’entusiasmo del pubblico per uno dei rari successi firmati dagli Spurs. Le sue dichiarazioni a caldo:

“A inizio anno non avremmo ottenuto questi risultati. Dopo 70 partite, vedo questo posto ancora zeppo di persone. Vi amiamo, grazie per il supporto. Go Spurs Go.”

Leggi anche:

NBA 2023-2024: partite da almeno 50 punti in stagione: performance, highlights