Domantas Sabonis entra nella storia NBA con la sua 54esima doppia doppia consecutiva

29 novembre 2023 contro i Clippers. Questa data e questa partita sono le ultime in cui troviamo tracce di una prestazione senza doppia doppia di Domantas Sabonis. Sì perché nella notte, contro i Sixers, il lituano ha realizzato un’altra doppia doppia arrivando a registrarne 54 di fila. Si tratta di un record per la NBA moderna, dopo la fusione con l’ABA nel 1976. Kevin Love, nel 2010/11, aveva disputato 53 partite a questo livello. Il giocatore di Sacramento, autore della 25esima tripla doppia (11 punti, 13 rimbalzi e 10 assist), ha fatto dunque meglio del suo collega.

Mike Brown, coach dei Kings, ha quindi parlato in questa maniera di quanto fatto dal suo pupillo:

“Sta facendo una stagione fenomenale. Avrebbe dovuto essere convocato all’All-Star Game, è ovvio, e ovviamente dovrà essere selezionato nel team All-NBA. Dovrebbe anche essere in discussione per l’MVP, dato il suo livello di gioco”

Con 25 triple doppie in questa stagione, Sabonis entra di diritto nella storia NBA poiché solo Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Russell Westbrook e Nikola Jokic avevano già raggiunto questo traguardo. Prima del 1976, quattro giocatori avevano fatto meglio: Wilt Chamberlain (sette volte), Elvin Hayes (due volte), Elgin Baylor e Walt Bellamy.

Dato che ai Kings mancano undici partite, Domantas Sabonis, se continuerà la sua serie di vittorie consecutive fino alla fine, potrà raggiungere 65 doppie-doppie di fila, che sarebbe la nona migliore prestazione nella storia della lega. Questo il nuovo commento di Mike Brown:

“Ho tantissima esperienza in questo sport, ho visto grandi cose e alcuni dei migliori giocatori di tutti i tempi. Ho avuto la possibilità di essere vicino a Tim Duncan per tre stagioni di seguito e parliamo di un record che nemmeno un giocatore del suo livello era riuscito a raggiungere. È difficile da esprimere a parole perché sembra così facile. La sua etica del lavoro e la sua determinazione non sono seconde a nessuno.”