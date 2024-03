Wembanyama MVP NBA in un paio d’anni? La previsione di Draymond Green

Victor Wembanyama non può lasciare indifferenti. Draymond Green si iscrive alla lunga lista di coloro che prevedono, per il talento francese, un futuro roseo e ricco di riconoscimenti. La prima scelta assoluta del Draft NBA 2023 potrebbe raggiungere la vetta in tempi brevi secondo Green, colpito dai progressi rispetto a inizio stagione. Il recente faccia a faccia tra Warriors e Spurs ha semplicemente confermato queste impressioni.

Draymond ha ribadito il pensiero su Wembanyama nel corso del suo podcast, su The Volume:

“Il ragazzo è speciale. Potrebbe vincere il premio MVP della lega in un paio d’anni. Per quanto riguarda il Defensive Player of the Year, invece, ritengo che non debba vincerlo ora, con la 24ª miglior difesa di squadra. I suoi numeri miglioreranno e sarà un problema. Nulla che già non si sappia.”



