NBA, problemi per i Wolves: lesione al menisco per Karl-Anthony Towns

Arrivano brutte notizie in casa Minnesota. Gli esami a cui si è sottoposto Karl-Anthony Towns hanno evidenziato la rottura del menisco sinistro. Il lungo dominicano dovrà essere operato, e inizierà subito la riabilitazione. Secondo delle fonti vicine a ESPN, dovrebbe riuscire a tornare per i Playoff. L’infortunio potrebbe però essere un fattore determinante: non si sa con certezza se scenderà in campo durante la postseason, e in quali condizioni lo potrebbe fare.

Le tempistiche sono le seguenti: si opererà all’inizio della prossima settimana, e poi lo staff medico lo rivaluterà tra quattro settimane. Solo in quel momento si potranno avere più informazioni su come stia andando il recupero del giocatore, e quando Minnesota potrà tornare a schierarlo in campo. Sicuramente non giocherà le ultime sfide di regular season, decisive per definire la classifica della Western Conference. In questo momento i Wolves sono primi a ovest, con 0.5 vittorie di vantaggio sui Thunder e i Nuggets subito a seguire.

Minnesota perde in un momento delicato uno dei suoi giocatori migliori. In questa stagione regolare Towns ha viaggiato a una media di 22 punti, otto rimbalzi e tre assist a partita, con il 50.6% dal campo e il 42.3% da tre. Dopo una stagione di assestamento, è riuscito anche a migliorare la sua intesa con Rudy Gobert in campo. Sono poche le squadre NBA che schierano in quintetto due centri, ma i Wolves sono riusciti a trasformare la loro copresenza in campo in un vantaggio, grazie anche al gioco da fuori di Towns, che nei fatti è un esterno nel corpo di un centro. L’assenza si farà sentire, ma Minnesota ha diversi lunghi di talento. Oltre a Gobert hanno anche Naz Reid, e il suo minutaggio aumenterà sicuramente nelle prossime partite.

Leggi anche:

NBA, allarme Cavs: caviglia KO per Evan Mobley

NBA, inferno Ben Simmons: fuori per tutta la stagione

Isaiah Thomas, nuovo tentativo dalla G League verso la NBA