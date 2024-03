NBA, problemi alla caviglia per Wembanyama: out contro i Kings

Brutte notizie per i San Antonio Spurs e per coach Gregg Popovich. Victor Wembanyama sarà costretto a rinunciare almeno alla partita di giovedì notte contro i Sacramento Kings. Un’assenza improvvisa, dovuta dall’infortunio rimediato martedì sera dal lungo francese nella sconfitta contro gli Houston Rockets (101-114). Wembanyama si è infortunato a metà del secondo quarto, ha poi provato a rientrare nel terzo quarto riuscendo a giocare gran parte del secondo tempo.

Looks like this might be where Wembanyama sprained his ankle. Clip cuts off the fall, but he gets mixed up w/ Brooks & you can see his right ankle roll over. Then he favors it after the jumper. Left the game about a minute later, went to the locker room a few minutes after that. pic.twitter.com/LEXzYECVfo

— Matthew Tynan (@Matthew_Tynan) March 7, 2024