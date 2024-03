NBA, Tatum e Doncic premiati giocatori del mese

Gli eredi di Devin Booker e Donovan Mitchell come Players of the Month sono volti ben conosciuti. Secondo la lega, i migliori giocatori del mese di febbraio sono stati Luka Doncic a Ovest e Jayson Tatum a Est. Lo sloveno ha guidato i suoi Dallas Mavericks a un record di 8-3 tenendo medie straordinarie: 33.4 punti, 9.6 rimbalzi, 10.3 assist e 1.8 palle recuperate a partita. Segnando in tutto questo 40 o più punti per ben 3 volte e due triple doppie. L’ala di Boston, dalla sua, è stata protagonista di un febbraio quasi perfetto (9-1) con un ruolino di marcia di tutto rispetto. Si parla di 27.2 punti, 8.9 rimbalzi e 6.7 assist a partita. E continua a trascinare i Celtics in cima all’intera NBA.

Non solo i giocatori del mese. La lega ha riconfermato Victor Wembanyama e Brandon Miller come i due Rookie of the Month. Il francesone si è ormai ambientato ai ritmi del basket americano e ha avuto un febbraio stellare: 21.3 punti, 10.7 rimbalzi, 4.5 assist e 3.9 stoppate in 12 gare. Ed è uno dei sei giocatori ad avere una media di 20 punti e 10 rimbalzi nel nuovo anno. Il giovane degli Charlotte Hornets, invece, ha messo a segno 20.5 punti, 4.5 rimbalzi e 2.5 assist.

A vincere il premio di allenatori del mese i due migliori coach in circolazione. Vale a dire Steve Kerr dei Golden State Warriors e Erik Spoelstra dei Miami Heat.

