Mercato NBA, Shake Milton firmerà con i Knicks

Shake Milton avrà la sua possibilità di contendere per il titolo. Come ormai da tradizione, le settimane dopo la chiusura del mercato NBA sono costellate di veterani che concordano con le loro squadre un buyout. Una semplice risoluzione consensuale del contratto (con lauta buonuscita). Il motivo? Permettere ai giocatori stessi di unirsi a squadre dove possano trovare più spazio o avere più possibilità di avanzare nella postseason. Nelle ultime ore è stato il turno di Milton, che si è liberato del contratto che lo univa ai Detroit Pistons. E, come ha rivelato Adrian Wojnarowski, si prepara a unirsi ai New York Knicks.

ESPN Sources: Shake Milton is planning to sign with the New York Knicks upon clearing waivers. Milton agreed to a contract buyout with Detroit and will be eligible for the Knicks’ playoff roster. Guard gives immediate help to an injury-riddled roster. pic.twitter.com/iYDlp32kus

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 2, 2024