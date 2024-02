Steve Kerr-Warriors: matrimonio da record, insieme fino alla stagione NBA 2025-26

Steve Kerr, il cui contratto era in scadenza a fine giugno, prepara l’impegno olimpico estivo a Parigi 2024 alla guida di Team USA con la certezza di estensione di due anni in NBA. Si legherà ai Golden State Warriors per altre due stagioni (2024-2025 e 2025-2026). Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, l’accordo – da 35 milioni di dollari complessivi – è il più remunerativo per un allenatore NBA che conservi solo tale carica. Fa intatti eccezione Gregg Popovich, firmatario di un accordo più composito, in veste di coach e presidente “operativo”. Nel caso degli Warriors, invece, resta saldo al suo posto Mike Dunleavy Jr., che dopo le naturali trattative è riuscito a garantire a Golden State la continuità tecnica. La timeline di Kerr agli Warriors e ora allineata a quella di Steph Curry. Missione compiuta, quindi.

