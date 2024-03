Mercato NBA, i Sixers firmano Jeff Dowtin Jr.

I Philadelphia 76ers continuano a lavorare per definire il roster in vista della volata finale per i Playoff. La franchigia della Pennsylvania ha firmato Jeff Dowtin Jr. con un two-way contract. A rivelarlo Shams Charania di The Athletic. Una vera e propria promozione per la guardia 26enne, che ha giocato il resto della stagione con i Delaware Blue Cats, la squadra affiliata dei Sixers in G-League.

The Philadelphia 76ers are signing guard Jeff Dowtin Jr. to a two-way NBA deal out of first-place Delaware Blue Coats affiliate, sources tell @TheAthletic @Stadium. Dowtin, who played for Nick Nurse in Toronto, has averaged 21.4 points and 7 assists in last 12 G League games. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2024

Dowtin è una vecchia conoscenza sia per l’head coach Nick Nurse sia per gli assistenti Rico Hines e Fabulous Flournoy. Tutti e tre hanno lavorato a stretto contatto con il giocatore quando lavoravano sulla panchina dei Toronto Raptors. Alto 1,80 m, quest’anno Dowtin ha giocato 16 partite di regular season con i Delaware Blue Coats, durante le quali ha tenuto una media di 18.1 punti (38.4% da tre) e 5.9 assist. Ma la chiamata in NBA è dovuta alla sua difesa, come ha spiegato Nick Nurse.

“È molto bravo nella metà campo difensiva. Difende sulla palla, con le mani, con i piedi e anche lontano dalla palla. Ha giocato in maniera piuttosto convincente in ogni piccolo spezzone di partita che gli abbiamo concesso quest’anno”.

Non è la prima volta che Dowtin si affaccia alla massima lega professionistica di basket. Dopo quattro stagioni universitarie a Rhode Island, Dowtin ha vagato per la NBA come undrafted free agent. Prima gli Orlando Magic, poi i Golden State Warriors fino ai Milwaukee Bucks, con cui ha disputato nove partite. È passato poi a Toronto, dove si è guadagnato qualche minuto di gioco nelle rotazioni di Nurse. Per fare spazio a Dowtin, i Sixers hanno rinunciato al two-way contract di Kenneth Lofton Jr.

Leggi Anche:

Bronny James valuterà se entrare nel Draft NBA 2024 dalle squadre interessate

LeBron James supera i 40.000 punti segnati in NBA: è sempre più leggenda

Mercato NBA, Shake Milton firmerà con i Knicks