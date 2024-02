Risultati NBA, Lakers più forti anche dell’alieno Wemby

Generazionale. Un termine speso usato a vanvera. Ma più va avanti la stagione 2023-2024, più Victor Wembanyama si conferma quello che tutti credevano. Forse qualcosina di più. Quel fisico gracilino aveva fatto storcere il naso a più di uno. Not so much now. Nella notte è arrivato un altro primato per l’unicorno francese. Wemby è diventato il quindicesimo giocatore della storia NBA – nonché il più giovane – a realizzare un 5×5 (almeno cinque punti, cinque rimbalzi, cinque assist, cinque rubate e cinque stoppate). Il secondo rookie a farlo dopo Jamaal Tinsley. Non solo. È diventato il secondo giocatore di sempre a mettere a referto cinque stoppate e cinque rubate in due partite consecutive. Non succedeva dal 1987. A farlo fu un certo giocatore che per molti ha due corna in testa: Micheal Jeffrey Jordan.

Victor Wembanyama got his first 5×5 and the 15th in NBA history:

27 points

10 rebounds

8 assists

5 steals

5 blocks

At age 20 he’s the youngest ever to do it (Andrei Kirilenko was 22). He also did it in 31 minutes, the fewest minutes ever (34 by Marcus Camby). pic.twitter.com/UiP3lqBliw

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) February 24, 2024