NBA, problema alla caviglia per LeBron James: non ci sarà contro i Warriors

Come nell’ultima partita contro Utah prima della sosta, LeBron James sarà fuori per un problema alla caviglia (tendinite peroneale) anche contro i Golden State Warriors.

La tendinite peroneale è un’infiammazione dei legamenti esterni della caviglia ed è un problema collegato direttamente al sovraccarico. Seppur con netto ritardo rispetto agli altri comuni mortali, anche LeBron da un paio di anni sta facendo i conti con il passare del tempo.

Ha giocato solamente 14 minuti all’All Star Game, cercando di preservarsi in vista delle ultime settimane di regular season che saranno fondamentali per le chance dei Lakers di raggiungere i Playoff (in questo momento 9 ad Ovest, i Warriors sono 10).

