Mercato NBA, i Brooklyn Nets hanno licenziato coach Jacque Vaughn

I Brooklyn Nets sono in un periodo particolarmente difficile della loro personalissima stagione. Undicesimi ad Est con il pessimo record di 21-33 (39% di vittorie in regular season), i newyorchesi hanno deciso di fare una mossa per provare a dare un segnale all’intero roster. In questo senso, la franchigia di Brooklyn ha deciso di sollevare dall’incarico coach Jacque Vaughn.

La notizia è stata riportata in questi minuti da ESPN che ha anche evidenziato come il front office dei Nets non abbia preso a cuor leggero la sconfitta di 50 punti contro i Boston Celtics lo scorso 14 febbraio, poco prima della pausa dell’All-Star Weekend.

The Brooklyn Nets dismissed coach Jacque Vaughn on Monday morning, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WjGyf1jONY — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 19, 2024

