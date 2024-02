Mercato NBA, Klay Thompson testerà il mercato free agent in estate

Di ufficiale non c’è ancora nulla, come è normale in un business che si muove così veloce come la NBA. Ma tutti i segnali portano a un divorzio tra Klay Thompson e i Golden State Warriors. Gli screzi con Steve Kerr, gli evidenti errori di concentrazione. E, dopo 727 partite consecutive da titolare, la prima partenza dalla panchina dal 2012 la sera di giovedì 15 febbraio. Una panchina di fuoco, visti i suoi 35 punti, ma pur sempre un declassamento.

Le voci riguardo al suo futuro si erano già fatte abbastanza rumorose la scorsa estate. Nulla di fatto. Quest’anno, con il contratto di Klay in scadenza, le cose sembrano diverse. Ospite alla trasmissione The Pat MacAfee Show, l’insider NBA di The Athletic Shams Charania lo ha confermato.

E già ci sarebbe chi inizia a bussare alla porta di un veterano di lusso come Thompson.

"He's shown still, that he can be Klay Thompson…I would expect both Florida teams, both LA teams [to show interest]…he's gonna test the marketplace."

