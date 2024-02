LA Clippers, la NBA multa PJ Tucker per la richiesta di trade

La NBA ha multato PJ Tucker per la cifra di 75mila dollari. Il motivo? Aver chiesto apertamente di essere scambiato. Il comunicato della lega cita infatti come causa della sanzione “i commenti riportati durante la settimana del 5 febbraio in cui si esprimeva il desiderio di essere ceduto a un’altra squadra”.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/gv9KQBRkIN — NBA Communications (@NBAPR) February 15, 2024

È probabile che la NBA si riferisca a quanto riportato da Ohm Youngmisuk, giornalista di ESPN in una puntata del podcast Brian Windhorst and The Hoop Collective.

“I Clippers anno appena recuperato Ivica Zubac, quindi ora hanno tre big. E naturalmente hanno PJ Tucker che vuole essere scambiato e non ne ha fatto mistero. Me lo ha detto anche la settimana scorsa a Toronto”.

La sanzione della NBA arriva dopo che la franchigia ha spedito a casa sia Tucker sia Bones Hyland durante una trasferta. La decisione è stata presa per permettere ai due giocatori di sbollire la frustrazione per il ridotto minutaggio, secondo Shams Charania di The Athletic. Dovrebbero poi tornare a disposizione della squadra dopo l’All-Star break.

La delusione di Tucker nasce alla Trade Deadline, quando – nonostante l’evidenza che il veterano sia fuori dalle rotazioni di coach Ty Lue – non gli è stata data la possibilità di cambiare aria. Delusione che non ha tardato a rendere pubblica sui social.

PJ Tucker on Instagram: “All this sh-t is a f-cking joke.” pic.twitter.com/PS6a40q5Li — Joey Linn (@joeylinn_) February 8, 2024

Arrivato a Los Angeles insieme a James Harden, non mette piede in campo dal 27 novembre 2023. Per una decisione consensuale, secondo quanto aveva rivelato lo stesso PJ Tucker.

“Non mi sono semplicemente seduto in panchina, è stato concordato. Finché non mi avessero scambiato, sarei rimasto in panchina. Io cerco di essere professionale, il più professionale possibile”.

