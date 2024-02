NBA, i Lakers battono Utah, Anthony Davis: “Noi dobbiamo essere così”

I Lakers sono in un grande momento prima della pausa per l’All-Star Game, e hanno vinto sei delle ultime sette partite. Questa volta è arrivato un successo contro Utah sul punteggio di 138-122. Il protagonista della sfida è stato Anthony Davis, che in questa stagione sta giocando a un ottimo livello, come sempre quando riesce a rimanere sano. Contro i Jazz ha messo a referto 37 punti e 15 rimbalzi, e a fine partita ha detto:

“Non conta quello che possiamo essere, ma conta chi siamo ora. Stiamo iniziando a stabilire che avremo un ritmo veloce, che andremo spesso nel pitturato e quindi ai tiri liberi. Ma siamo anche tenaci nella metà campo difensiva. Stiamo creando un’identità per quelli che saremo da qui in avanti. Non possiamo tornare dalla pausa per l’All-Star Game e chiederci chi siamo. Noi siamo questi qua. Dobbiamo essere sicuri di sapere come abbiamo giocato nelle ultime due, tre, quattro settimane. Dobbiamo essere sicuri di questa identità e portarla avanti anche dopo l’All-Star”

Davis è stato il migliore in campo, ma una menzione d’onore va a Rui Hachimura, che ha fatto registrare il suo nuovo career high con 36 punti segnati. Dopo le ottime prestazioni nella scorsa postseason, Hachimura deve ancora ingranare in questa stagione. La sua presenza è fondamentale in questa squadra, come ha detto l’head coach Darwin Ham:

“Abbiamo bisogno di Rui se vogliamo essere grandi. E’ uno dei pezzi più importanti della squadra, e quando gioca a questo livello diventiamo una squadra difficile da battere”

Anche Hachimura è consapevole della sua importanza, e ha detto di voler essere un giocatore decisivo per questi Lakers:

“Voglio essere un Fattore X per questa squadra, che sia uscendo dalla panchina o partendo dal quintetto. Voglio essere decisivo in attacco, difesa e in ogni fondamentale. Devo essre aggressivo, usare il mio fisico e fare tutto quello di cui ci sia bisogno per vincere”

