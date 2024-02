Mercato NBA, i Phoenix Suns firmano Thaddeus Young

Thaddeus Young sta ultimando i dettagli per firmare un nuovo contratto con i Phoenix Suns valevole per il resto della stagione. È questa la notizia di giornata riportata con puntualità da ESPN. Young avrà il compito di unirsi alla second unit dei Suns e dare maggiore profondità ad un roster che doveva oggettivamente essere puntellato in vista dei Playoff di questa stagione. Dopo aver trascorso le ultime due e più stagioni con i Toronto Raptors, Young è approdato a Brooklyn via trade prima di essere stato tagliato dalla franchigia newyorchese.

Phoenix ha bisogno dell’aiuto della panchina in un roster di alto livello costruito attorno a Devin Booker, Kevin Durant e Bradley Beal. Young, 35 anni, in questa stagione con i Toronto Raptors, ha registrato una media di cinque punti, 3.3 rimbalzi e 2.2 assist in 15 minuti a partita. Young è un veterano di lunga data in NBA, con 18 stagioni all’attivo comprese le tappe con Philadelphia, Minnesota, Brooklyn, Indiana, Chicago, San Antonio e Toronto.

Leggi Anche:

NBA, New York infuriata con gli arbitri: Houston passa grazie ad un fischio dubbio

NBA, Charlotte Hornets: Mitch Kupchak lascia ruolo President of Basketball Operations

10-Day Contract NBA: gli accordi firmati nella stagione NBA 2023-2024