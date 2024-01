NBA, i Knicks non si fermano più: contro Utah arriva l’ottava vittoria consecutiva

Non si ferma più la squadra più in forma di tutta la lega. Non si fermano più i New York Knicks che contro gli Utah Jazz trovano l’ottava vittoria consecutiva e confermano il terzo posto nella classifica della Eastern Conference.

Con l’assenza di Julius Randle a guidare i padroni di casa alla vittoria per 118-103 ci hanno pensato i “Nova Knicks”, ovvero i tre ex giocatori dei Villanova Wildcats al college: Josh Hart, Donte DiVincenzo e Jalen Brunson.

Nella sfida del Madison Square Garden il miglior scorer è Donte DiVincenzo che mette a segno 33 punti con 11/22 al tiro ed un sontuoso 9/15 (career-high per triple segnate) dalla lunga distanza. Lo seguono alla perfezione Jalen Brunson con 29 punti e 9 assist, i 18 di Precious Achiuwa e Josh Hart che realizza una tripla doppia da 10 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

Grazie alla vittoria conquistata nella notte, i newyorkesi chiudono il mese di gennaio con il record di 14-2, ad una sola vittoria di distanza dal record di franchigia in un singolo mese (15-3 nel 1968). Ai microfoni di fine partita è stato Jalen Brunson a parlare dell’ottimo momento che stanno vivendo i New York Knicks:

“Mentirei se dicessi che me lo aspettavo, ma sono sicuro che continueremo a migliorare ogni singolo giorno. Proprio come siamo stati in grado di fare finora”.

Anche Josh Hart si associa alle parole del compagno di squadra:

“Stiamo giocando bene, sfruttando i nostri punti di forza, abbiamo buone vibrazioni”.

Non bastano agli Utah Jazz i 22 punti di Collin Sexton, i 15 di Keyonte George e i 14 a testa di Lauri Markkanen e Simone Fontecchio. L’abruzzese aggiunge anche 5 rimbalzi tirando 5/10 con 4/8 dalla lunga distanza e mette a segno un’altra buonissima prestazione. Per gli Utah Jazz si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro i Brooklyn Nets nella prima delle due gare del back-to-back. Queste le parole di coach Will Hardy che ha analizzato entrambe le sconfitte dei suoi di fronte ai media:

“Semplicemente non stiamo facendo un buon lavoro a livello fisico e le squadre che abbiamo affrontato in queste due serate di fila ce l’hanno fatto pagare”.

