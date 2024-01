NBA, sconfitta per i Bucks al debutto di Doc Rivers

Doc Rivers ha fatto il suo esordio sulla panchina dei Milwaukee Bucks, dopo che la scorsa settimana la franchigia aveva annunciato il licenziamento di Adrian Griffin e l’arrivo di Rivers nel ruolo di head coach. La partita non era però una di quelle facili, perché gli avversari erano i Denver Nuggets campioni in carica. E la squadra di Jokic e Murray ha avuto la meglio, rovinando il debutto dell’ex allenatore di Celtics, Clippers, Magic e Sixers. Ma a fine partita Rivers ha lodato i suoi giocatori, e ha detto che ci vorrà pazienza nelle prossime settimane:

“Come ho detto ai miei ragazzi, quelli che vi hanno detto che non sapete difendere vi hanno mentito. E lo avete provato stanotte. La nostra difesa è stata eccellente. Penso che l’abbiamo persa in attacco. Dame e Giannis hanno giocato 40 partite insieme nella loro vita, quante ne hanno giocate Joker e Murray? E se guardiamo la partita di stasera, loro avevano il ritmo, noi no e qui era la differenza”

Anche Giannis Antetokounmpo, che pochi giorni fa aveva esaltato l’arrivo di Rivers sulla panchina, a fine partita ha parlato dell’impatto positivo del nuovo head coach:

“E’ stato grande. Tutti devono essere pazienti. Abbiamo delle novità, nel modo in cui giochiamo, in cui difendiamo, e ci metteremo un po’ ad abituarci. Ci stiamo aggiustando lentamente, cambiando un paio di cose alla volta. Lo staff degli allenatori deve essere paziente con i giocatori. E i giocatori devono essere pazienti con gli allenatori, ma credo che questo sia stato un buon esordio. Alla fine, il game plan è una cosa, ma poi noi dobbiamo mettere energia in campo. Per vincere, devi fare tutto quello di cui c’è bisogno. Ci saranno delle volte in cui perderai, ma ci deve essere uno standard per vincere ad alti livelli. E credo che oggi abbiamo stabilito lo standard come squadra”