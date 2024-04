Playoff NBA, Philadelphia (da settima seed) favorita sui Knicks

Sudare 82 partite, guadagnarsi all’ultimo overtime – con una volata degna del miglior ciclista – la seconda testa di serie in una delle stagioni più tirate a livello di record degli ultimi anni. Per poi ritrovarsi contro al primo turno di Playoff dei Philadelphia 76ers con un Embiid ritrovato. Ed essere dati dai bookies per sfavoriti. Insomma, un vero e proprio ottovolante per i New York Knicks. Il tutto ancor prima che inizino effettivamente le partite che contano davvero.

Una vera beffa, contando anche il fatto che l’ultima volta in cui la seed numero 7 era favorita in una serie del primo turno la Fiat Tipo non era ancora in circolazione e Ronald Reagan era il presidente degli Stati Uniti d’America. Per intenderci correva l’anno 1988. In realtà, se volessimo proprio trovare il pelo nell’uovo, anche nel 2021 era accaduto. I Los Angeles Lakers, reduci dal titolo nella bolla di Orlando e con Anthony Davis e LeBron James rientranti da infortuni, erano dati per vincitori probabili contro i Phoenix Suns. L’epilogo non è dei più rosei per gli scommettitori gialloviola, siccome i Soli del deserto portarono a casa la serie per 4-2.

La Philadelphia di Embiid

Una cosa è sicura. Anzi due. Da una parte, il peso specifico di Joel Embiid è innegabile. Nonostante le 43 partite saltate per infortunio, rimae l’MVP in carica. E quale miglior momento per dimostrarlo che nella postseason. Phila è 31-8 con lui sul parquet e 16-27 senza di lui. una percentuale di vittorie con Joel presente ancora più superiore di quella dei Boston Celtics.

Dall’altra, motivi per sorridere ne ha anche Tom Thibodeau e li hanno i suoi Knicks. Anche perché l’unica volta che NY e i 76ers si sono incontrati in questa stagione (ed Embiid era sano), i bluarancio hanno vinto di 36 punti fuoricasa. Ma soprattutto, per una squadra umorale e grintosa come quella della Grande Mela, iniziare i Playoff contro i favori del pronostico non farà altro che alimentare il fuoco. Prepariamo i pop corn.

