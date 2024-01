Torna il “Sacchetti Summer Camp” dedicato a tutti i giovani appassionati di pallacanestro

Nella meravigliosa cornice di Primiero San Martino di Castrozza, provincia di Trento, torna l’appuntamento più atteso dai giovani cestisti: una nuova edizione del Sacchetti Summer Camp che convoca sui campi tutti gli amanti della palla a spicchi. I giovani sportivi – il camp è infatti rivolto a bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni – avranno la possibilità di migliorare gioco e fondamentali tecnici, all’insegna del divertimento. Allenamenti, tornei e numerose attività ludiche, volte anche a sensibilizzare i ragazzi al rispetto di ambiente e natura, caratterizzeranno le giornate dei giovani partecipanti.

Uno staff tecnico altamente specializzato e capitanato da Brian Sacchetti, che scenderà in campo con i ragazzi insieme alla sua passione ed esperienza, farà vivere a tutti i giovanissimi giornate indimenticabili: istruttori e allenatori nazionali, preparatori atletici, nutrizionisti e medici di grande preparazione, compongono la squadra di professionisti che accompagneranno gli iscritti durante le settimane del camp nel pieno spirito del divertimento e della crescita individuale anche sul piano tecnico.

L’edizione 2024 si pone inoltre l’obiettivo di raccontare e testimoniare lo sport nella sua inclusività: il camp estivo dedicherà infatti una speciale settimana a ragazzi sordi che avranno la possibilità di scendere in campo insieme a compagni normodotati. Brian e tutto il suo staff vogliono infatti dimostrare, ancora una volta, come lo sport sia accessibile a tutti creando un vero e proprio palcoscenico dove ogni voce, udente o silenziosa, si fonderà in armonia.

Diversi gli ospiti ed amici attesi per raccontare la propria esperienza:

“Un’occasione per i ragazzi per migliorarsi e fare nuove amicizie sotto l’egida di quei valori che solo lo sport è in grado di veicolare. Determinazione, condivisione, amicizia e rispetto sono sempre stati punti di riferimento di tutte le mie stagioni sportive ed è ciò che auguro a tutti i partecipanti del camp di ritrovare nelle giornate che vivremo insieme. Lo sport è carattere, determinazione e squadra, ingredienti che servono nella vita di tutti i giorni e che insieme a tutto lo staff che, come me, crede fortemente in questo progetto, vogliamo trasmettere a tutti i giovani iscritti”

Queste le dichiarazioni di Brian Sacchetti che dà appuntamento a tutti i ragazzi dal 23 al 29 giugno e dal 30 giugno e al 6 luglio a Fiera di Primiero. Per iscrizioni ed informazioni visita il sito: sacchettisummercamp.it