NBA, Kevin Durant: “I miei compagni non mi fanno i blocchi giusti? Non ne ho bisogno”

Ancora una prestazione di alto livello per Devin Booker, il quale – dopo aver segnato 62 punti nella sconfitta contro i Pacers – ne ha registrati altri 44 contro i Magic. Il risultato è stato lo stesso: un’altra sconfitta. Kevin Durant, invece, ha segnato solo 15 punti, con un comunque discreto 7 su 12 al tiro. Numeri troppo bassi per un giocatore di primo piano come lui. Frank Vogel, coach dei Suns, ha quindi voluto ‘tirare le orecchie’ ai suoi compagni di squadra:

“I Magic hanno difeso bene su di lui per cercare di tenerlo lontano dalla palla, ma dobbiamo anche fare blocchi migliori per provare a dargli la palla in mano.”

Un‘analisi che l’ala All-Star non condivide affatto:

“Non ho bisogno di blocchi. È bello arrivare al tiro attraverso dei blocchi ben impostati, ma sinceramente non ne ho bisogno. Non credo proprio che questo sia il motivo per cui non abbiamo vinto. Sento che non sono sempre in ritmo per poter tirare liberamente. Non voglio forzare tiri che per me non risultano essere qualitativi.”

Per Kevin Durant il vero problema dei Suns contro i Magic sono i palloni persi. Phoenix ha perso 23 palle, di cui 7 solo lui:

“Non sono stato molto intelligente con la palla… me ne assumo la responsabilità perché ho perso palla nella fase iniziale del match e delle azioni. Penso di essere stato un cattivo esempio per la squadra. È per questo che abbiamo perso.”

