All-Star NBA, Steph Curry sfida Sabrina Ionescu da 3

La NBA porta nell’All-Star Weekend del 16-18 febbraio una grande novità. Steph Curry se la vedrà con Sabrina Ionescu in una sfida all’ultima tripla. La stella dei Golden State Warriors contro il fenomeno delle New York Liberty, uno contro uno nel palcoscenico di Indianapolis. È quanto ha riportato Shams Charania di The Athletic.

Exciting competition planned: A 3-point Shootout between Golden State’s Stephen Curry and WNBA NY Liberty star Sabrina Ionescu at NBA All-Star Weekend in Indianapolis, sources say. Two 3-point contest champions. Curry hinted at the possibility tonight while mic’d up vs. Kings. pic.twitter.com/ccXYRsxj4B — Shams Charania (@ShamsCharania) January 26, 2024

Curry ha già vinto la gara da 3 punti dell’All-Star Weekend due volte, nel 2015 e nel 2021. La Ionescu, invece, ha stabilito un record nella stessa competizione al femminile: 37 punti nell’All-Star WNBA three point contest dello scorso anno. Questo primato ovviamente sta stretto a Curry, che non ha mancato di sottolineare la sua volontà di sfidare direttamente Sabrina.

"We gotta settle this once and for all."@StephenCurry30 challenging @sabrina_i20 to a 3-point shootout? 👀 pic.twitter.com/3QvGnRL4bK — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 26, 2024

Le regole della gara non sono ancora chiare: in particolare quale linea da 3 punti utilizzeranno i due giocatori. Ricordiamo che in WNBA la linea da tre punti è leggermente più vicina al canestro rispetto che in NBA. Ma è difficile che, pur tenendo il regolamento maschile, Sabrina Ionescu abbia problemi a bruciare la retina.

È sicuramente un grande traguardo per il basket al femminile. Già in passato alcune stelle della WNBA avevano partecipato all’NBA All-Star Weekend. Ma erano state partecipazioni limitate soprattutto alla partita delle celebrità e alla Rising Stars Challenge. Nessuna aveva partecipato alla gara da 3 punti. Sarà dunque un onore e un’onere per la Ionescu: portare la WNBA sul palcoscenico più importante del mondo, almeno per quanto riguarda la palla a spicchi.

Leggi Anche:

NY Knicks, lussazione alla spalla per Julius Randle

Risultati NBA, Clippers corsari a Boston: vittoria 96-115

Adam Silver commissioner NBA fino al 2030: conferma vicina