NBA, i 73 Punti di Doncic scrivono la storia! Mavs vincenti ad Atlanta

Nella notte si è scritta la storia ad Atlanta, Luka Doncic ha concluso la serata con 73 punti, quarto giocatore nella storia della NBA a segnare 73 o più punti, insieme ad altri nomi illustri come Wilt Chamberlain(100,78,73,73), David Thompson (73) e Kobe Bryant (81). Career high e record di franchigia per Dallas, cui si aggiunge una peculiarità incredibile: primo giocatore della storia NBA a far registrare almeno 70 punti con almeno il 75% dei tiri dal campo.

La stat-line di Doncic è da incorniciare. 25/33 di cui 8/13 da tre insieme a 10 rimbalzi e sette assist archiviano una prestazione memorabile , calcolando che il numero 77 ha contribuito a 100 punti dei Mavericks. Lo sloveno, quasi minimizzando ciò che di spettacolare aveva fatto in campo, si è limitato a dire che ”l’obiettivo era solo quello di vincere”.

Magic Johnson si dice incredulo citando performance in serie di questo periodo. In una settimana abbiamo avuto i 70 di Embiid, i 62 di Booker ed ora i 73 di Doncic.

What’s going on in the NBA?! The league is on fire with another dominate performance. This time, Luka Doncic! 73 points, wow! 🤯Congrats to Luka on his amazing 73 point, 10 rebound game tonight, leading his Mavericks to a 148-143 win against the Hawks.👏🏾 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 27, 2024

DeRozan mette addirittura in discussione il record dei 100 punti in una partita di Wilt Chamberlain, fino ad oggi visto come irraggiungibile. Da parte sua Doncic ha voluto omaggiare l’iconica foto.

Somebody going to score a 100 before the season over! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) January 27, 2024

