Bucks, Dave Joerger raggiunge Rivers sulla panchina dei Bucks

Che Doc Rivers sia il nuovo allenatore dei Milwaukee Bucks non è più una notizia dell’ultim’ora. Una scelta del front office dei Cervi abbastanza facile da comprendere: mettere da parte un rookie coach come Griffin. E puntare sull’usato sicuro, che permette – così sperano – un maggiore controllo sullo spogliatoio grazie all’esperienza e alla leadership. Sullo stesso binario sembrano anche essere le scelte dello stesso Rivers per quanto riguarda il suo staff. Come ha riportato Shams Charania, reporter di The Athletic, Dave Joerger avrebbe seguito Doc in quel di Milwaukee.

Former Grizzlies and Kings head coach Dave Joerger is finalizing a deal to join Doc Rivers’ Milwaukee Bucks coaching staff, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/Hb8d5kN4tu — Shams Charania (@ShamsCharania) January 26, 2024

Ex head coach dei Grizzlies (2013-2016) e dei Kings (2016-2019), Joerger ha raggiunto per tre anni consecutivi i playoff sulla panchina di Memphis. È stato poi preso sotto l’ala protettrice da Rivers, che se lo è portato ai Philadelphia 76ers come assistente allenatore. Da lì, dopo l’esonero del coach, aveva collaborato con i Cleveland cavaliers come un coaching consultant per J.B. Bickerstaff. Ora si riunisce con il vecchio amico e si riavvicina al parquet.

Oltre a Joerger, Rivers ha portato con sé ai Bucks un altro collaboratore di lunga data: Rex Kalamian. Assistente allenatore in giro per tutta la NBA dal 1995, quando si accomodò sulla panchina degli Los Angeles Clippers. Fu parte dello staff che portò i Thunder alle Finals 2012. Più di recente si è seduto al fianco di Dwane Casey a Detroit e dello stesso Doc Rivers ai tempi dei LA Clippers, per poi lavorare come scout per i Brooklyn Nets.

