Udonis Haslem, Miami ritira la sua numero 40

Mai nessuno sarà più come Udonis Haslem. Dopo 20 stagioni e 3 titoli (2006, 2012, 2013) in maglia biancorossa. Arrivato a South Beach da undrafted nell’estate 2003, si è ritagliato uno spazio sempre più importante entro i ranghi dei Miami Heat. Fino a diventarne un senatore, una leggenda. E oggi, un simbolo. Grinta e cattiveria agonistica, quando di talento non ne hai da vendere. Difesa e aggressività, quando al tuo fianco hanno giocato stelle e fenomeni. Un leader e un esempio per tutti quegli undrafted free agents che negli ultimi anni hanno fatto la fortuna di Miami. Proprio come lui.

Udonis Haslem’s jersey is officially in the Heat rafters ❤️ (via @MiamiHEAT) pic.twitter.com/exSVGZZg8m — Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2024

Con al suo fianco l’amico Dwyane Wade, con il numero 40 – il suo – ormai appeso al soffitto di quel Kaseya Center che ormai è casa sua.

“So che avete scommesso tutti che mi metterò a piangere. Ma provo solo gratitudine in questo momento”. E anche lo stesso Eric Spoelstra, suo coach dal 2006, ha speso parole al miele per Udonis. “La sua eredità sta nell’esempio lasciato a chi verrà dopo di lui: Udonis è il simbolo di cosa significa essere un vincente”. E quella sua maglia ora è accanto proprio a quelle dei suoi vecchi compagni. Lo stesso Wade, Bosh, Mourning, Hardaway e O’Neal. Poco conta che la serata per Miami è terminata con una sconfitta contro gli Atlanta Hawks. Un 109-108 grazie alla tripla finale di Dejounte Murray, su cui si vocifera sia elevatissimo l’interesse proprio di Miami e del suo godfather Pat Riley.

Haslem ha poi lanciato una provocazione per il futuro. O meglio l’attuale vice-presidente dello sviluppo giocatori degli Heat ha confermato di voler entrare a far parte anche della proprietà della franchigia. Ovviamente con una quota di minoranza. Perché giocatori come Haslme si sposano alla perfezione con la Heat Culture. Un vero e proprio matrimonio perfetto.

Leggi Anche:

Niente festa al debutto di Siakam, i Pacers vanno ko a Portland

Jokic-Murray show, per la prima volta i Celtics vanno KO a Boston

Classifica NBA 2023-2024