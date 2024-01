NBA, Antetokounmpo preoccupato: “Abbiamo 4 mesi per migliorare”

Se Giannis Antetokounmpo e Milwaukee sono ancora al secondo posto nella Eastern Conference, devono ringraziare la costanza avuta nei primi due mesi della regular season NBA. I risultati recenti, infatti, non sono incoraggianti dopo le due sconfitte di fila contro Indiana, prima di un successo contro gli Spurs, per poi registrare una nuova battuta d’arresto a Houston contro i Rockets. Siamo di fronte a tre sconfitte in quattro partite. Inoltre la difesa comincia ad essere un fattore (negativo), mentre Damian Lillard alterna prestazioni buone ad altre decisamente più complesse. La situazione è tutt’altro che ideale e, dopo aver segnato 48 punti inutilmente contro i Rockets, Giannis Antetokounmpo ha deciso di lanciare un messaggio:

“Dobbiamo fare meglio. Dobbiamo giocare meglio e difendere meglio. Dobbiamo credere in noi stessi ed essere allenati meglio. Tutti devono fare meglio. La panchina deve essere più pronta, i dirigenti devono parlarsi di più. Dobbiamo fare meglio in attacco, organizzarci in difesa e avere una strategia migliore.”

Il greco ha fornito l’elenco delle cose da migliorare, con un obiettivo ben chiaro:

“Abbiamo quattro mesi per migliorare, quindi vedremo.”

Quattro mesi si riferiscono ovviamente ad aprile-maggio, con l‘inizio dei playoff NBA 2024. Adrian Griffin, coach della compagine del Wisconsin, sembra meno impaziente:

“Miglioreremo col tempo. Il basket è uno sport di squadra. Oggi ci siamo dati la zappa sui piedi, tutti insieme, ma abbiamo stretto i denti e ci siamo rifatti sotto anche se troppo tardi. I Rockets sono stati bravi in ​​difesa.”

