Mercato NBA, Kelly Olynyk torna obiettivo dei Celtics via trade

I Boston Celtics cercano maggior profondità nel loro reparto lunghi, e non è un segreto. Per rispondere a questa necessità, tra le opzioni figura – almeno sulla carta – anche una potenziale reunion con Kelly Olynyk, ora ai Jazz, dopo quattro stagioni in biancoverde. A scrivere in proposito è l’insider NBA Marc Stein.

Stanti i 12.2 milioni spettanti al giocatore canadese per questa stagione e i vincoli del nuovo Salary Cap, lo scambio eventuale è più articolato del previsto. Al di là della serie tutto sommato positiva di Neemias Queta e del ritrovato Porzingis, gli infortuni di Horford e Kornet rendono evidente come la coperta sia piuttosto corta. I tempi tecnici per orchestrare una trade da qui alla Deadline dell’8 febbraio prossimo ci sono tutti, ma siamo certi che quello di Olynyk non sarà l’unico nome in lista.

