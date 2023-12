Il video dei Nets per il ritorno di Joe Harris a Brooklyn da avversario

25 KO di fila non erano certo granché nel biglietto da visita auspicato da Joe Harris per il suo ritorno a Brooklyn da avversario. La sua ex squadra ha provato a rendere meno amaro il tutto, sconfitta numero 26 compresa, dedicandogli un video tributo trasmesso dal maxischermo dell’impianto. In sette stagioni sulle sponde dell’Hudson Harris ha lasciato un segno tangibile, scrivendo il proprio nome negli annali della franchigia come miglior realizzatore da tre punti in maglia Nets (984 triple a segno, superato Jason Kidd).

The Brooklyn Nets gave Joe Harris a video tribute. Harris is the all-time franchise leader in 3-pointers made and spent seven seasons as a Net. pic.twitter.com/8foYijJVrc — Michael Scotto (@MikeAScotto) December 24, 2023

