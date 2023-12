NBA, LeBron James riporta il sorriso ai Lakers: 40 punti contro Oklahoma City

I Los Angeles Lakers avevano annunciato che la vittoria di questa notte era sostanzialmente obbligatoria e la compagine californiana ha fatto effettivamente il suo lavoro. Per ottenere la W, coach Darvin Ham ha cambiato la sua formazione titolare, togliendo D’Angelo Russell dal quintetto. I 40 punti di LeBron James occupano ovviamente tutto lo spazio possibile, ma Los Angeles ha firmato una vittoria autoritaria e non solo grazie alla prestazione del suo miglior giocatore. In difesa i gialloviola ha ritrovato un’intensità e un gusto per la fatica che erano meno presenti negli ultimi giorni, a causa della stanchezza espressa dai giocatori.

Oltre al risultato finale, la vittoria, i Lakers possono gioire della forma dei comprimari. Rui Hachimura, l’X factor. Se LeBron James è stato immenso, il nativo di Akron è stato perfettamente coadiuvato dal giapponese, autore di un’ottima partita e soprattutto di un primo tempo quasi perfetto, con 16 punti a referto. Ha quindi chiuso con 21 punti (8/14 al tiro, 3/5 da 3 punti), senza perdere una palla in 29 minuti.

Ora, i californiani, se la vedranno con i Boston Celtics nel match del Christmas Day NBA 2023, alle ore 23.00 italiane.

