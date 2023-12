Quali squadre hanno giocato più volte nel Christmas Day NBA?

Con le dovute proporzioni, il Thanksgiving Day sta alla NFL come il Christmas Day sta alla NBA, che gioca il 25 dicembre fin dal suo secondo anno di vita 1947. La stagione 2011-2012, il cui inizio venne posticipato proprio a Natale dopo il lockout estivo, rafforzò se possibile questo legame. Non è un caso che su tale abitudine abbia fatto leva lo spot pensato dalla lega – ad esempio per l’edizione 2021.

NBA, Christmas Day: quali squadre hanno giocato più volte a Natale?

I New York Knicks guidano la classifica con ben 53 partite disputate nel Christmas Day NBA. Scopriamo assieme quali squadre NBA occupano le prime cinque posizioni in classifica per presenze nel giorno di Natale.

New York Knicks 54 Los Angeles Lakers 48 Boston Celtics 35 Detroit Pistons 32 Philadelphia 76ers 32

Ad eccezione dei Detroit Pistons, nel mezzo di una striscia interminabile di sconfitte, per le altre quattro squadre va aggiunta al conteggio la partecipazione all’edzione 2023. (Le partite in programma, diretta Sky Sport dalle 18:00 ).

*aggiornamento di un articolo pubblicato per la prima volta il 25 dicembre 2021

