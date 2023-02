NBA, chi è Mac McClung: la storia del vincitore della Gara delle Schiacciate 2023

Dopo la clamorosa vittoria allo Slam Dunk Contest 2023, diversi tifosi NBA si sono chiesti: chi è Mac McClung? Subito dopo essere stato annunciato tra i quattro partecipanti alla gara delle schiacciate, Kevin Durant ha reagito con stupore:

“Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma cosa stanno facendo? Un giocatore di G League? Io alla gara delle schiacciate vorrei vedere Zion [Williamson] e Ja [Morant]…”.

È bastato vederlo all’opera per far ricredere le stelle NBA che hanno assistito da vicino alla bontà della prestazione dello stesso McClung.

Chi è Mac McClung e dove gioca: carriera e storia

Partiamo prima di tutto dall’età: McClung è un classe 1999, alto 1.88 metri per 84 kg. È nativo della Virginia e ha giocato al liceo presso Gate City High School, superando il record di punti (1.153 messi a referto) realizzato in una singola stagione da Allen Iverson registrato ai tempi di Bethel HS. Quindi, un passato al college tra le fila di Georgetown, seguendo le orme di The Answer, raggiungendo una media realizzativa di quasi 16 punti ad allacciata di scarpe al termine del suo secondo anno. Successivamente si dichiara al Draft 2020, prima di cambiare idea e tornare sui suoi passi. Il suo ulteriore anno di carriera collegiale lo trascorre tra le fila di Texas Tech (15 punti di media), prima di dichiarasi nuovamente eleggibile per il Draft NBA 2021.

Il Draft 2021 di McClung

Niente da fare, rimane ‘Undrafted’ e senza una squadra NBA a disposizione. Quindi inizia la trafila e il lavoro con diverse franchigie NBA: da segnalare la sua partecipazione ad un training camp e preseason con i Los Angeles Lakers, venendo però tagliato poco prima dell’inizio della regular season. Finisce quindi in G League con i South Bay Lakers, squadra affiliata alla compagine di LeBron James. Al suo esordio, mette a referto 24 punti.

Il suo esordio in NBA

Verso fine dicembre 2021, i Chicago Bulls gli offrono due “Ten-Days contract”, riuscendo ad esordire in NBA il 29 dicembre 2021 contro Atlanta. Quindi, viene nuovamente retrocesso in G League presso i Windy City Bulls. Fa il suo ritorno ai South Bay Lakers, dove chiude la sua stagione con uno score di 21.7 punti, 6.7 rimbalzi e 7.7 assist. Si guadagna, peraltro, il Rookie dell’Anno della G League. C’è tempo anche per un esordio ufficiale in maglia Lakers – stavolta in NBA – per le ultime gare della stagione 2021/2022.

La stagione 2022/2023 di McClung

Durante l’estate si guadagna un posto in preseason con i Golden State Warriors che lo portano anche nella tappa giapponese della squadra: disputa l’amichevole contro Washington chiudendo a quota 9 punti. Viene però nuovamente tagliato, trovando sistemazione in G League presso i Delaware Blue Coats, squadra affiliata dei Philadelphia 76ers. In questa stagione sta viaggiando con 19.1 punti di media, tirando con il 57% dal campo e il 50% da dietro l’arco. Il 14 febbraio firma un contratto two-way con Philadelphia e torna in NBA. Quindi, il suo exploit all’ultima gara delle schiacciate. Chi è Mac McClung ora non è più un mistero.