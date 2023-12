Jalen Brunson incanta Durant dopo 50 punti: “Ai Knicks può puntare NBA Hall of Fame”

Che il matrimonio sportivo tra Jalen Brunson e New York Knicks avesse radici solide era ben noto. Chiavi in mano, l’impatto dell’ex Dallas Mavericks sulle sorti della franchigia della Grande Mela sta superando con il tempo ogni aspettativa. I 50 punti mandati a referto nella partita contro i Phoenix Suns certificano un livello di consapevolezza sempre crescente.

Kevin Durant, avversario nell’occasione, non ha potuto far altro che sottolineare lo stato di grazia di Brunson. Queste le sue dichiarazioni in proposito:

“Ha fiducia. Questa è la sua franchigia. Lo sostengono mettendolo nelle migliori condizioni per rendere al top. Se continua a un ritmo simile, per come sta giocando ora, a fine carriera può puntare alla Hall of Fame. Quando è caldo, continuano a cavalcarlo, stanotte era una di quelle serate. Avrà anche sbagliato due liberi, ma con un 9-9 da tre…”

