NBA, arriva la stangata per Draymond Green: sospeso a tempo indeterminato dalla lega

Si attendeva la decisione della NBA sulla durata della sospensione nei confronti di Draymond Green ed è arrivata nelle scorse ore con un comunicato ufficiale diramato dalla lega.

L’Orso Ballerino è stato sospeso a tempo indeterminato per il colpo sferrato al volto di Jusuf Nurkić e dovrà seguire un percorso riabilitativo con il sostegno della NBA e dei Golden State Warriors. Green dovrebbe incontrare in giornata il General Manager degli Warriors Mike Dunleavy Jr., insieme al suo agente Rich Paul, per poter delineare il percorso da seguire.

Non c’è quindi una data ufficiale per il rientro in campo di Draymond Green ma la lega vuole concedere al 34enne il tempo per affrontare al meglio il percorso riabilitativo, come annunciato anche nel comunicato della NBA:

“Si richiederà che soddisfi determinate condizioni della lega e della squadra prima di poter tornare a giocare”

Per Draymond Green si tratta della seconda squalifica in questa stagione dopo la sospensione di cinque partite comminatagli per l’alterco con Rudy Gobert. Non sono quindi bastate le scuse di Green nel post-partita contro i Suns ad evitargli la squalifica:

“C’è stato con un contatto, mi stava trattenendo per l’anca. Non l’ho fatto apposta e mi scuso. Sapete che non sono il tipo che si scusa se ha avuto intenzione di fare qualcosa, ma mi scuso con Nurkić. So che a vedere dal replay sembra il contrario, ma la mia intenzione era di farmi chiamare il fallo”.

Il giocatore degli Warriors perderà 153.941 mila dollari a partita se la sua sospensione dovesse essere inferiore a 20 partite e 202.922 mila dollari se dovesse superare le 20 gare di squalifica.

