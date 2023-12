NBA, il proprietario degli Wizards starebbe pensando di trasferire la squadra in Virginia

Secondo quanto riportato dal sempre informatissimo insider di ESPN Adrian Wojnarowski, il proprietario degli Washington Wizards e degli Washington Capitals Ted Leonsis starebbe pensando di trasferire le franchigie di NBA e NHL in una nuova arena e complesso sportivo nel Potomac Yard in Virginia.

Leonsis, CEO di Monumental Sports & Entertainment, presenterà il piano in una conferenza stampa con il governatore della Virginia Glenn Youngkin. Per ora il parlamento dello Stato ha già votato per approvare il progetto della nuova arena nel nord della Virginia. Se il progetto dovesse essere approvato dall’assemblea generale dello Stato i lavori per la costruzione della nuova casa degli Wizards dovrebbero iniziare entro il 2025, con l’eventuale inaugurazione prevista per il 2028. Washington Wizards che abbandonerebbero così la Capital One Arena in cui giocano dal lontano 1997.

Da quando la notizia della possibile relocation degli Wizards ha cominciato a diffondersi, la sindaca della capitale degli Stati Uniti Muriel Bowser ha annunciato un nuovo disegno di legge che offre a Monumental Sports un finanziamento di 500 milioni di dollari per una completa ristrutturazione e modernizzazione della Capital One Arena, nella speranza di mantenere la squadra a Washington:

“Questa proposta rappresenta la nostra migliore ed ultima offerta, ed è il passo successivo nella collaborazione con Monumental Sports per infondere nuova vita e vitalità nel quartiere e per mantenere i Washington Wizards e i Washington Capitals al loro posto: a Washington, D.C.”.

In attesa di scoprire il futuro della franchigia, gli Washington Wizards se la passano piuttosto male con 14 sconfitte nelle ultime 15 partite giocate e si trovano attualmente al penultimo posto della Eastern Conference con il record di 3-19.

