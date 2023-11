NBA, cinque partite di sospensione per Draymond Green dopo l’alterco con Gobert

La NBA ha deciso di sospendere ufficialmente Draymond Green per cinque partite senza stipendio per aver afferrato al collo Rudy Gobert in una sorta di “laccio alla californiana” nel parapiglia scatenatosi al Chase Center. A pesare sulla durata della squalifica c’è anche la storia passata di Draymond Green che non è nuovo a situazioni di questo tipo. Per il numero 23 degli Warriors si tratta infatti della 18esima espulsione (record tra i giocatori in attività) e della quinta sospensione in carriera.

Ultima in ordine cronologico la squalifica di una partita inflittagli dalla lega per aver calpestato il petto di Domantas Sabonis nel primo turno degli scorsi Playoff. L’Orso Ballerino salterà quindi due partite contro gli Oklahoma City Thunder, oltre alle gare con Houston Rockets e Phoenix Suns e alla partita valevole per l’In-Season Tournament contro i San Antonio Spurs. E perderà 769.970 dollari in stipendi mancati durante le partite di squalifica.

I due protagonisti dell’inizio della rissa Klay Thompson e Jaden McDaniels, espulsi anche loro dopo soli due minuti, se la cavano con 25mila dollari di multa. Stessa sanzione anche per Rudy Gobert che, venuto a conoscenza della decisione della lega nel post-partita contro i Suns, ha espresso tutto il suo disappunto:

“Ogni situazione è diversa, ma per me quella è stata più di una semplice reazione. È stato un attacco personale. Sono stato multato mentre cercavo di fare da paciere, e ho scelto di tenere le mani alzate mentre venivo aggredito, è vergognoso. Vergognoso. E farò ricorso contro quella multa”.



Leggi anche:

NBA, sesta sconfitta di fila per i Clippers. Harden: “Non sono ancora in condizione”

NBA, stanotte il probabile esordio dei “Big Three” dei Suns contro i Timberwolves

Zion Williamson e i Pelicans, riecco i problemi