Ja Morant si prepara al rientro in campo con l’ok del Commissioner NBA Adam Silver

Le conferenze stampa che precedono fasi particolarmente calde o attese della stagione, come l’All-Star Weekend o le NBA Finals, sono spesso l’occasione per affrontare in rapida sequenza una serie di temi. Capita quindi piuttosto di frequente che riflessioni su possibili modifiche all’In-Season Tournament si mescolino ad aggiornamenti sulla squalifica di Ja Morant, che ormai volge al termine.

Adam Silver, nel ruolo di Commissioner, figura di sintesi tra giocatori e proprietari, si è trovato una volta di più a fronteggiare una serie di domande. Sulla questione che coinvolge la stella dei Grizzlies, il punto della lega è piuttosto chiaro:

“In settimana ho in programma un confronto diretto con Ja, ma siamo stati in continuo contatto nei nostri uffici con giocatore, squadra e Players’ Association, con cadenza direi settimanale. In questo periodo abbiamo definito assieme un programma per lui e da quel che so ha completato tutti i passi richiesti. Come detto ci aggiorneremo a breve rivedere il tutto e assicurarci che da qui in avanti possa avere successo.”