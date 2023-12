NBA, Blazers, Anfernee Simons chiede pazienza verso Scoot Henderson

I Portland Trail Blazers stanno vivendo l’immediato post Lillard senza particolare frenesia. Il fatto che Anfernee Simons, di recente rientrato da un infortunio, chieda del tempo per un compagno di squadra al primo anno è significativo. Se poi il compagno in questione è Scoot Henderson, terza scelta assoluta dell’ultimo Draft NBA, l’impatto delle dichiarazioni viene amplificato dai media.

Ecco le parole di Simons dopo l’ultima sfida giocata dai Blazers, contro i Dallas Mavericks.

“L’esperienza è la miglior maestra. Puoi dire a qualcuno: ‘Guarda, sta succedendo questo,’ ma per coglierlo davvero lo si deve vedere ancora e ancora. È ciò che ho dovuto fare io agli esordi e per riuscirci devi essere forte mentalmente. Credo sia il suo caso. Ci saranno difficoltà, a volte, ma […] l’unica cosa che dobbiamo dirgli è di restare in fiducia. È il percorso che ti porta ad essere chi vuoi davvero.”