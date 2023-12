Isaiah Thomas punta a carriera da allenatore e non scarta ancora ritorno in NBA

Fresco di introduzione nella Hall of Fame degli Huskies di Washington, dopo aver visto la propria maglia ritirata nel 2018, Isiah Thomas fa il pieno di motivazioni per guardare con ottimismo alle prospettive di ritorno in NBA, un sogno mai davvero richiuso nel cassetto. Non è l’unico traguardo nel suo orizzonte. Così ne ha parlato di recente, a Matt Issa di Forbes.

“L’obiettivo nei prossimi cinque, dieci anni è allenare University of Washington, sarebbe ideale. Voglio riportare il programma sulle vette già raggiunte da coach Romar. Continuo a provare a giocare a pallacanestro e ad allenarmi per farmi trovare pronto.”

L’ultima partita NBA giocata da Isaiah Thomas risale all’aprile 2022, con la maglia degli Charlotte Hornets.

