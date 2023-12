NBA, infortunio al piede per Kyrie Irving

Non arrivano buone notizie per i Dallas Mavericks, che questa notte hanno visto Irving abbandonare il campo nel secondo quarto. La guardia dei Mavs ha subito un fallo sotto canestro dal centro di Portland Duop Reath, ed è caduto a terra. Il compagno di squadra Dwight Powell, che stava lottando per il rimbalzo offensivo, gli è caduto sopra, costringendo Irving a rimanere lungo per diversi minuti.

Kyrie Irving reportedly left the arena during Blazers-Mavs game in a wheelchair after Dwight Powell landed on his leg after a fall 🙏pic.twitter.com/qBNOulVH1b — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 9, 2023

Kyrie Irving è rimasto in campo per tirare i due liberi del fallo su tiro, prima di essere sostituito e rimanere fuori fino alla fine della partita. Irving è stato portato in spogliatoio, dove lo staff medico dei Mavs ha fatto i primi accertamenti e ha deciso che non sarebbe tornato in campo contro Portland. Non si hanno ancora notizie sull’entità dell’infortunio, e l’head coach Jason Kidd ha detto che i Mavs avranno maggiori informazioni in giornata, dopo ulteriori controlli.

Nonostante l’assenza di Irving, i Mavs sono riusciti comunque a battere i Portland Trail Blazers sul punteggio di 125-112. Luka Doncic ha giocato 41 minuti e ha segnato 32 punti con dieci assist e sei rimbalzi. Non è stata una buona serata al tiro (11/28 dal campo e 3/14 da tre), ma ha superato comunque quota 30. Dalla panchina è stato fondamentale l’apporto di Tim Hardaway Jr., che ha giocato 37 minuti e ha segnato 20 punti. Anche Dante Exum ha avuto una prestazione positiva con 23 punti e sette assist. Jason Kidd ha lodato la prestazione del play australiano, decisivo tanto in attacco quanto in difesa:

“E’ stato grande. E’ partito titolare e ha giocato bene in entrambe le metà del campo, penso che abbia fatto un ottimo lavoro in difesa. Abbiamo perso Irving, ma Dante ha fatto un grandissimo lavoro”

