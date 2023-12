Joshua Primo, cadono le accuse per atti osceni: “Insufficienza di prove”

Ricevuta una nuova chance in NBA con i Los Angeles Clippers, Joshua Primo vede archiviato un capitolo buio della sua carriera.

Joe Gonsales, procuratore del Criminal District di Bexar County (Texas) ha sottolineato in una nota il venir meno delle accuse per atti osceni a carico dell’ex Lottery pick degli Spurs, presto ventunenne. La motivazione, riporta Andrew Greif del Los Angeles Times, è quella di “insufficienza di prove”. Gli episodi in questione erano costati a Primo il taglio da parte di San Antonio, con l’aggiunta di quattro gare di squalifica, scontate in questa stagione.

