NBA, Ben Simmons ricorre all’iniezione per i problemi alla schiena

Altra stagione tormentata per Ben Simmons, lontano dai campi da ormai un mese (6 novembre scorso). Le condizioni fisiche dell’ex prima scelta assoluta del Draft NBA, verranno rivalutate tra 7-10 giorni dopo la recente iniezione epidurale decisa per ridurre il dolore alla schiena. Lo si apprende dal comunicato Nets relativo al report infortuni. Esclusa dalla fase decisiva dell’NBA Cup, che andrà in scena a Las Vegas, la franchigia di Brooklyn potrà sfruttare la breve pausa per recuperare tutti i giocatori a roster, Ben Simmons incluso.

