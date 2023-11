Grizzlies, infortunio alla caviglia per Marcus Smart: out 3-5 settimane

Nemmeno il tempo di ricevere l’ok alla Disabled Player Exception per far fronte all’assenza di Steven Adams che i Memphis Grizzlies si ritrovano con un altro giocatore costretto allo stop causa problemi alla caviglia sinistra. Si tratta di Marcus Smart, per il quale la squadra ha stimato uno stop fra le tre e le cinque settimane.

I Grizzlies restano a fondo classifica nella Western Conference, con appena due successi in quest’inizio di stagione. Stante la squalifica ancora in corso per Ja Morant, coach Jenkins dovrà trovare soluzioni anche in cabina di regia nel backcourt.

