NBA Paris Game 2024: fai i tuoi pronostici e vola gratis a Parigi!

La NBA torna a Parigi per l’NBA Paris Game 2024 dove i Brooklyn Nets affronteranno i Cleveland Cavaliers. In questo senso, 6 persone potranno andare nella capitale francese insieme a Lollo. Partecipando al suo contest potrete vincere:

Biglietto per il match Cleveland vs Brooklyn dell’ 11 Gennaio 2024 a Parigi in settore PC-8;

a Parigi in settore PC-8; Soggiorno in Hotel a 4 stelle nei pressi dell’Accor arena (luogo dove si svolgerà il match) per 2 notti. Check-in il 10/01/2024 e check-out il 12/01/2024;

a 4 stelle nei pressi dell’Accor arena (luogo dove si svolgerà il match) per 2 notti. Check-in il 10/01/2024 e check-out il 12/01/2024; Volo o Treno (in base al luogo di partenza dei vincitori) direzione Parigi;

(in base al luogo di partenza dei vincitori) direzione Parigi; Foto ricordo con il Larry O’brien Trophy.

Come fare per partecipare al contest?

Seguire Lollo nel suo canale Telegram, perché è proprio lì che ci saranno spiegazioni e aggiornamenti costanti sull’attività.

Durante le settimane Lollo deciderà in quale nottata sarà valido il turno del contest. È necessario pronosticare in singola o multipla con quota minima per evento pari a 1.50 per partita.

Potrai inoltre giocare in singola e prendere solo un tot di punti, o puoi azzardare multiple per provare a prendere più punti. A te la scelta.

NON SARANNO VALIDE LE PRESTAZIONI GIOCATORI, over punti, rimbazi, assist ecc ecc.

BISOGNA ESCLUSIVAMENTE PRONOSTICARE QUOTE RELATIVE AL MATCH, è una decisione presa per evitare eventuali void di giocatori che non scenderanno in campo all’ultimo.

Altre istruzioni da seguire

È di fatto importante che tu segua Lollo nel canale Telegram dedicato, perché per ogni turno sarà valida ESCLUSIVAMENTE la prima scommessa effettuata dal momento in cui viene annunciata da Lollo! (Dopo le ore 15:00 circa della giornata di riferimento).

Come verranno scelti i vincitori?

I vincitori verranno selezionati secondo una classifica che verrà aggiornata dopo ogni turno, 8 turni di cui 2 a settimana, per la durata di un mese. Alla fine del contest quindi verranno selezionati i sei migliori utenti che avranno totalizzato più punti. Il contest avrà inizio il 24 novembre ma potrai comunque parteciparvi in corsa e vincere!

Come verrà stilata la classifica?

Per ogni scommessa che rispetta i requisiti di cui sopra, verrà assegnato un corrispondente punteggio, calcolato in base al coefficiente quota:

Coefficienti Quote

Quota totale biglietto Coefficiente Quota da a 1.50 2.00 1 2.01 3.50 2 3.51 5.00 3 5.01 7.00 4 7.01 + 6

L’assegnazione dei punti sarà effettuata per tutte le giocate che risulteranno vincenti (considerando la data e l’orario di invio del risultato da parte di AAMS), durante il periodo dell’iniziativa e non oltre le 23:59 del 15 Dicembre 2023.

I biglietti con eventi non conclusi entro tale data non parteciperanno all’iniziativa.

La classifica verrà aggiornata entro ogni 48h lavorative, con i punteggi delle partite conclusesi nel turno precedente e conterrà l’elenco dei primi 500 utenti in graduatoria.

Ora passiamo alle cose serie, link per partecipare al contest