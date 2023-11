NBA, stanotte il probabile esordio dei “Big Three” dei Suns contro i Timberwolves

Hanno dovuto attendere davvero tanto i tifosi dei Phoenix Suns, ma finalmente dovrebbero riuscire a vedere per la prima volta in campo i “Big Three” tutti e tre assieme. Come annunciato infatti dal solito Shams Charania, insider di “The Athletic”, Devin Booker dovrebbe aver recuperato dallo stiramento al polpaccio subito contro i San Antonio Spurs e sarebbe pronto per unirsi a Bradley Beal e Kevin Durant nella gara del Footprint Center contro i Minnesota Timberwolves.

Il fuoriclasse in maglia numero 1, dopo aver giocato l’esordio sul campo di Golden State, aveva già saltato tre partite per una distorsione alla caviglia sinistra. Ma nonostante i vari problemi fisici ha messo comunque a segno due prestazioni da oltre 30 punti nelle due gare giocate finora (32 contro gli Warriors e 31 con 9 rimbalzi e 13 assist contro gli Spurs).

Oltre a Kevin Durant, sempre in campo nelle prime 10 gare stagionali – e con medie di 30 punti, 7.1 rimbalzi e 4.6 assist – anche l’altro membro dei “Big Three” Bradley Beal ha faticato a trovare la condizione fisica ed è rimasto ai box nelle prime 7 partite di regular season per un problema alla schiena.

Non la più semplice delle sfide per la franchigia dell’Arizona che accoglie nell’arena di casa la squadra più in forma dell’intera NBA. I Timberwolves di Towns, Edwards e Gobert hanno difatti appena conquistato il secondo posto ad Ovest (8-2 il record) grazie a sette vittorie consecutive e non sembrano voler arrestare la loro corsa.

Invece dopo due sconfitte di fila subite davanti al proprio pubblico, i Phoenix Suns cercheranno di tornare alla vittoria grazie a Durant, Beal e Booker. Per la prima volta insieme in campo con la maglia dei Suns addosso.

