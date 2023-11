Mike Malone estende il contratto con i Denver Nuggets, campioni NBA in carica

Dal suo arrivo in Colorado nel 2015 coach Mike Malone ha dato nuova linfa ai Denver Nuggets. Togliendosi l’etichetta limitante di macchina da regular season per antonomasia, lo testimonia il record complessivo (375-272, 58% di successi), la squadra è riuscita a compiere il gradino più difficile vincendo il titolo NBA 2023. L’intesa con il coach per l’estensione di contratto pluriennale, di cui da conto Adrian Wojnarowski di ESPN, è solo la diretta conseguenza di tutti questi successi. Il contratto, a quanto si apprende, lo porterebbe a essere uno degli allenatori più pagati nella lega.

La partenza d’annata nel 2023-2024, 8-2, primo posto nella Western Conference, dimostra che i campioni hanno ancora fame.

