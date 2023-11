Hornets, Clifford conta le assenze: “Siamo corti”; ma Bridges prepara il rientro

Siamo a inizio stagione e la classifica nelle due Conference è giocoforza corta. Steve Clifford deve però fronteggiare una mini emergenza che lo costringe a rivedere la rotazione proprio in un periodo di sperimentazione. Ecco le dichiarazioni raccolte dopo l’allenamento odierno da Sam Perley di Hornets.com:

“Siamo davvero corti. Abbiamo cinque ragazzi che sarebbero in in rotazione ma ieri non hanno giocato. Se tutto va bene domani [contro i Miami Heat ndr.] tornerà Brandon [Miller]. Dobbiamo trovare un modo per cavarcela. Possiamo vincere, ma dobbiamo essere davvero sul pezzo .”